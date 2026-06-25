女優で歌手の倍賞千恵子（84）が日本歌手協会の令和8年度名人賞を受賞した。25日、東京・練馬文化センター大ホールで行われた同協会主催の「夏まつり 唄まつり 2026」で賞状と盾が贈呈され、歌唱も披露した。

「名人なんて照れ臭くて恥ずかしいけど、本当にありがとうございます。精進して参ります。体に気をつけて1日1日を大切にしながら転ばないようにして、納得いくお芝居をして歌を歌っていけたらいいなと思います」。受賞に際し、倍賞は喜びとさらなる精進を口にした。

幼少期から「のど自慢」に出場するなど歌とともに人生を歩みはじめ、1962年に「下町の太陽」で第4回日本レコード大賞を受賞。その後は女優として数々の作品に出演しながら、コンサートを行ってきた。歌える女優としての姿や功績が評価された。

今年3月には出演した映画「TOKYOタクシー」で、第49回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を獲得。歌に芝居に評価を受けた年となった。同作で共演した木村拓哉（53）の印象を聞かれ、「寝ても覚めてもタクシーの中でやりとりしていて、バックミラー越しにやりとりをしていると鏡いっぱいに彼の目が映る。大きな目で素晴らしい表現をしていた。50作、目の小さい渥美清さんとやっていたから、とてもドキッとしましたね」と会場の笑いを誘った。その言葉に作曲家で伴奏を務めた夫の小六禮次郎（76）は「それは良かったね」と機嫌を損ねていた。

5曲を歌唱した倍賞。最後に歌ったのは先月31日に亡くなった菅原洋一さんとの共作「忘れな草をあなたに」。「本当に目の細くて小さい方」とキムタクを引き合いに出しながら菅原さんの印象を明かし、「歌っているうちに胸がいっぱいになり、菅原さんの気持ちが伝わってくる方でした」としのんだ。