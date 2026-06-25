青森県階上町と八戸市でCHARGESPOTが48時間無料、25日の地震で
INFORICHは、25日7時30分ごろに青森県で最大震度6強の地震が発生したことをうけて、同社のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」（チャージスポット）を48時間無料で利用できる措置をとっている。
青森県階上町と八戸市に設置された72箇所のバッテリースタンドで、CHARGESPOTのバッテリーを48時間無料で利用できる。
対象となるCHARGESPOT設置店舗は以下の通り。なお、設置店舗の状況によってはバッテリースタンドを利用できない場合がある。
TSUTAYA 八戸ニュータウン店
笑顔になれる場所～であとき～
ヤマダデンキ テックランド 八戸店
タリーズコーヒー 八戸八日町店
カラオケBanBan 八戸諏訪
はるやま 八戸店
フォーエル 八戸店
ドコモショップ 八戸根城店
ドコモショップ 八戸南類家店
ドコモショップ 八戸湊高台店
ドコモショップ 八戸ラピア店
ドコモショップ 八戸中央店
ローソン 八戸日計五丁目店
快活CLUB 八戸沼館店
コナカ 八戸類家店
ローソン 八戸南類家二丁目店
ファミリーマート 八戸市役所／S店
ローソン 八戸田向店
ローソン 八戸駅前店
ローソン 八戸柏崎六丁目店
ローソン 八戸十三日町店
イエローハット 八戸城下店
ローソン 八戸河原木高館店
ローソン 八戸売市右水門下店
ローソン 八戸青葉一丁目店
ローソン 八戸類家店
アパホテル（本八戸）
ソフトバンク 八戸根城
ファミリーマート 八戸城下一丁目店
ビッグエコー八戸三日町店
東横INN 八戸駅前
ローソン 八戸根城七丁目店
魚々路 八戸店
ガイアネクスト 湊高台店
ライジング 江陽
ローソン 八戸諏訪二丁目店
ローソン 八戸白銀五丁目店
ローソン 八戸下長四丁目店
ファミリーマート 八戸三日町店
ローソン 八戸根城六丁目店
ローソン 八戸沼館三丁目店
イエローハット 八戸北店
ローソン 八戸内舟渡店
イエローハット 八戸城下店
セブン-イレブン 八戸市庁前店
セブン-イレブン 八戸ゆりの木通り店
ローソン 八戸江陽五丁目店
ローソン 八戸鮫町店
ローソン 八戸長苗代前田店
ローソン 八戸石堂店
ローソン 八戸旭ヶ丘一丁目店
ローソン 八戸北高校前店
ローソン 八戸桔梗野店
ローソン 八戸湊高台六丁目店
ローソン 八戸白銀店
おしゃれ工房 さくら野八戸
ローソン 八戸沼館一丁目店
ローソン 八戸工業高校通店
ローソン 八戸工大一高前店
ローソン 八戸中居林店
ファミリーマート 豊崎橋店
ファミリーマート 階上赤保内店
ファミリーマート 八戸是川笹子店
ファミリーマート 八戸八幡店
ファミリーマート 八戸ニュータウン西店
ファミリーマート 八戸第二魚市場店
ファミリーマート 八戸八太郎店
ファミリーマート 北白山台店
ファミリーマート 八戸卸センター店
ローソン 八戸石手洗店