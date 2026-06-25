ゼッテリア、“夏の福袋”発売 食事券の値段でエコバッグ＆ドリンクホルダー＆クリアポーチが付いてくる
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月15日から期間限定で、「ゼッテリアSUMMER BAG 2026」（税込3500円）を販売する。
【写真】ドリンクがすっぽり！アウトドアにもぴったりな「ドリンクホルダー」
同商品は、同店を代表する人気商品をスタイリッシュなイラストで表現したオリジナルのグッズと、ゼッテリアの店舗で利用できる3500円分の食事クーポンが入った、お得な商品。
オリジナルグッズでは、「絶品バーガー」、「フレンチフライポテト」、「シェーキ」などをモチーフにしたイラストを描いた「エコバッグ」や「ドリンクホルダー」、「クリアポーチ」の3アイテムを用意。同店らしい遊び心とスタイリッシュさをあわせ持つイラストが目を引く、ここでしか手に入らない限定アイテムとなっている。
普段使いしやすいのはもちろん、同店の商品と一緒に並べて撮影すれば、SNS映えする写真を楽しめるのもポイント。ドリンクホルダーは同店のドリンク商品が入る仕様となっている。
■商品概要
・エコバッグ
オリジナルデザインのエコバッグは、使い勝手の良さと持ち運びやすさを兼ね備えたアイテム。内ポケットに折りたたんでコンパクトに収納できるため、バッグの中でもかさばらず、気軽に携帯可能。買い物バッグとしてはもちろん、サブバッグとしても活躍する実用性の高いアイテム。
・ドリンクホルダー
ゼッテリアのアイスドリンク商品（Mサイズ）がぴったり収まる仕様に設計されたオリジナルデザインのドリンクホルダー。長さを調節可能な持ち手付きで、テイクアウト時にも便利に使える。夏のお出かけにぴったりな、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテム。
・クリアポーチ
小物の整理や持ち運びに便利なポーチは、中身が見えるクリアな素材で、ゼッテリアの人気メニューをあしらったスタイリッシュなデザインがポイント。日常使いからお出かけまで幅広く活躍する。
・食事クーポン3500円分（500円×7枚）
【写真】ドリンクがすっぽり！アウトドアにもぴったりな「ドリンクホルダー」
同商品は、同店を代表する人気商品をスタイリッシュなイラストで表現したオリジナルのグッズと、ゼッテリアの店舗で利用できる3500円分の食事クーポンが入った、お得な商品。
オリジナルグッズでは、「絶品バーガー」、「フレンチフライポテト」、「シェーキ」などをモチーフにしたイラストを描いた「エコバッグ」や「ドリンクホルダー」、「クリアポーチ」の3アイテムを用意。同店らしい遊び心とスタイリッシュさをあわせ持つイラストが目を引く、ここでしか手に入らない限定アイテムとなっている。
■商品概要
・エコバッグ
オリジナルデザインのエコバッグは、使い勝手の良さと持ち運びやすさを兼ね備えたアイテム。内ポケットに折りたたんでコンパクトに収納できるため、バッグの中でもかさばらず、気軽に携帯可能。買い物バッグとしてはもちろん、サブバッグとしても活躍する実用性の高いアイテム。
・ドリンクホルダー
ゼッテリアのアイスドリンク商品（Mサイズ）がぴったり収まる仕様に設計されたオリジナルデザインのドリンクホルダー。長さを調節可能な持ち手付きで、テイクアウト時にも便利に使える。夏のお出かけにぴったりな、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテム。
・クリアポーチ
小物の整理や持ち運びに便利なポーチは、中身が見えるクリアな素材で、ゼッテリアの人気メニューをあしらったスタイリッシュなデザインがポイント。日常使いからお出かけまで幅広く活躍する。
・食事クーポン3500円分（500円×7枚）