元TOKIOの山口達也氏、インスタグラム開設を報告「操作に苦戦中…」 YouTubeチャンネルに続き、積極的なSNS展開
元TOKIOの山口達也氏が25日、自身のXを更新。インスタグラムを開設したことを報告した。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
山口は近影に「Instagram始めました こちらも宜しくお願いします！」というコメントを添え、インスタグラムのURLを記載。インスタグラムでも「山口達也です Instagram始めました」と自己紹介し、操作に苦戦中…コチラでも宜しくお願いします」とつづった。
山口は、23日にもYouTubeチャンネルを開設し、24日午後5時に初回配信。芸能界を離れ、都内近郊でバイトしていたことをカミングアウトするなどしていた。
これまで自身の公式サイトとXだったが、数日でYouTube、インスタグラムと発信の場所を増やし、積極的なSNS運用を見せている。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
山口は近影に「Instagram始めました こちらも宜しくお願いします！」というコメントを添え、インスタグラムのURLを記載。インスタグラムでも「山口達也です Instagram始めました」と自己紹介し、操作に苦戦中…コチラでも宜しくお願いします」とつづった。
山口は、23日にもYouTubeチャンネルを開設し、24日午後5時に初回配信。芸能界を離れ、都内近郊でバイトしていたことをカミングアウトするなどしていた。
これまで自身の公式サイトとXだったが、数日でYouTube、インスタグラムと発信の場所を増やし、積極的なSNS運用を見せている。