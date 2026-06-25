２５日のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」は、午前８時の放送は地震のため休止となり、午後０時４５分に放送された。

看病婦のツヤ（東野絢香）は勉強と仕事を必死で両立。偶然患者の見舞いに来た喜代（菊池亜希子）と対面し、喜代の働きを見て看護婦を目指したことを伝える。笑顔を見せる喜代。だが、張り詰めているツヤを心配し、りん（見上愛）に気に掛けてあげてほしいとお願いする。

講義中もつい居眠りしてしまうツヤ。りんも心配する中、今度は長屋でトヨ（松金ヨネ子）が倒れる。あわてて看護に行く直美（上坂樹里）とりん。医師を呼ぼうという直美に、トヨはそんな金はないと突っぱねる。直美の心配は尽きない中、翌日、病院内で仕事中のツヤも倒れてしまい…。

続きが気になるところだが、あす２６日はサッカーワールドカップの日本対スウェーデン戦の放送のためＮＨＫ総合は休止（ＢＳは午前７時３０分に放送）。続きは２７日に放送されるため、ネットでは「心配な人ばっかりなのに、明日はお休みか」「明日、朝ドラないんだ…」「多分、大丈夫じゃないよね、心配」「えー！サッカーのため明日お休み！？朝ドラでそんなケース今まであった？」「心配だけどサッカー応援します」などの声が上がっていた。