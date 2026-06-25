女優で歌手の倍賞千恵子が２５日、東京・練馬文化センター大ホールで行われた日本歌手協会「夏まつり唄まつり ２０２６」に出演し、同協会から名人賞が贈られた。

同賞は長年にわたり音楽文化の発展に寄与し、卓越した歌唱力と実績を持つベテラン歌手に授与される賞で、これまでは菅原洋一さんや五木ひろしらが受賞。昨年は川中美幸に贈られた。

日本歌手協会会長・田辺靖雄から賞状が贈呈されると、倍賞は「照れくさくて、とても恥ずかしい気がするんですけど、とてもうれしい。ありがとうございます」と満面の笑みを浮かべた。川中からは盾を渡され「すごく重たかった。座りながらもらえば良かった」と笑わせた。川中も「これからも憧れてずっと追いかけます。よろしくお願いします」と祝福した。

今年は映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の演技で日本アカデミー賞の主演女優賞も受賞するなど、女優としても歌手としても大きな一年になった。川中から「ＴＯＫＹＯタクシー」での演技を絶賛されると、「まだどこかでやっておりますので、是非見ていらっしゃらない方はご覧になってください」と呼びかけた。

ステージでは「下町の太陽」や「星屑の町」、由紀さおりとのデュエットで「あざみの歌」など、全５曲を熱唱。最後には「精進して参ります。これからも体に気をつけて、一日一日を大切にしながら、転ばないようにして、納得のいくお芝居をして歌を歌っていけたらと思います」と頭を下げた。