脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が24日、Instagramを更新 。車椅子に乗った最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】車椅子に乗った清原翔（複数カット）

2013年からファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、NHK連続テレビ小説「なつぞら」などに出演し俳優としても活躍していた清原 。しかし2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ緊急手術 。2023年2月2日の更新では、「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と明かしていた 。その後は長濱ねるや北村匠海、あいみょんらと撮影した療養中の様子を投稿していた。

車椅子に乗った最新ショットに反響

6月24日の更新では、「先日りょうへいとなえが来てくれたー33歳初アサイーボウル記念日」とつづり、「MEN'S NON-NO」でレギュラーモデルを務めていた山下涼平らと撮影した最新ショットを披露 。ファンからは、「お久しぶりです」「キャーめちゃくちゃいい笑顔。33歳初アサイーボウルおめでとうございます」「青空の下、最高の笑顔を拝見できてHappyです」など多くの反響が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）