権田修一、スウェーデンの強力ＦＷコンビを警戒「今大会の全チームを見てもツートップではトップスリーに入るぐらい強力」

２５日放送のテレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、日本時間２６日に北中米Ｗ杯１次リーグ・スウェーデン戦に臨む日本代表の最新の動きと、日本が１、２位通過の場合、決勝トーナメント初戦で激突するＣ組の順位が１位・ブラジル、２位・モロッコとなったことを速報した。

ゲスト解説者として生出演の元日本代表ＧＫ権田修一はスウェーデンのＦＷイサクとヨケレスについて「世界のトップオブトップで。２人ともリバプールとアーセナルっていうイングランドのプレミアリーグの優勝を争うチームにいる強烈なツートップ。今大会の全チームを見てもツートップではトップスリーに入るぐらい強力なツートップだなと思ってます」と警戒。

「まずは基本的にスウェーデンは守ってくると思うんです。彼ら２人が前に残って守備というよりも攻撃の準備をしているような状況になるので、２人にボールが入ってしまうと、どうしてもカウンターアタックが始まってしまうので、そこにボールが入らない準備が大事ですし、前回大会では冨安（健洋）選手が相手の１０番・ハンニバル選手、攻撃の軸をボールが入る前に潰していたので…。彼らがボールを受けて前向きになってドリブルを始めてしまうとピンチになるので、そういうシーンを作らせない。彼らにシュートを打たせない守備というのが日本代表にとって、すごく大事なのかなと思います」と話していた。