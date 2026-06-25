【FIFAワールドカップ2026】スコットランド代表 0ー3 ブラジル代表（日本時間6月25日／マイアミ・スタジアム）

【実際の映像】楢崎氏も指摘！GKまさかの痛恨プレー

元日本代表の守護神・楢崎正剛氏が、スコットランド代表GKアンガス・ガンの判断ミスについて、GK目線で解説した。

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループC第3節でブラジル代表はスコットランド代表と対戦した。

ブラジル代表は7分、プレスから相手のビルドアップのミスを誘って先制に成功。さらに前半終了間際の45＋3分に追加点を奪った。

ブラジル代表は攻守の切り替えから高い位置でボールを奪い返すと、MFブルーノ・ギマランイスがボックス右角付近から鋭いクロスを逆サイドへ送る。

これに対し、スコットランド代表のガンはゴール前から飛び出してカットを狙ったものの、ボールには触れられなかった。クロスは左ウイングのヴィニシウス・ジュニオールへピンポイントで届き、同選手が無人のゴールへ冷静にヘディングシュートを流し込んだ。

「ただ、狙いはそこだった」楢崎氏、ブラジルの意図を解説

DAZNで解説を務めた楢崎正剛氏（元日本代表）は、同じく解説の田中マルクス闘莉王氏（元日本代表）からGKのどこに問題があったのかを問われると、「クロスは取れないと思ったら出なくていい。ただ、狙いはそこだったと思うので、チャレンジしたんだと思います」と説明した。

続けて闘莉王氏からステップの位置について問われると、「ステップを踏んで足を運ばないとプレーエリアは広がらない。足の動きは大事です」と、クロス対応時の準備の重要性についても語った。

スコットランド代表のミスを見逃さなかったブラジル代表は、後半にも追加点を奪い、3ー0で勝利。グループC首位での決勝トーナメント進出を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）