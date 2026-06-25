元フジテレビの松尾翠アナウンサー（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。「ホリプロ・ブッキング・エージェンシー」に移籍したことを発表した。

松尾アナは「2013年よりホリプロ スポーツ文化部所属としてマネージメントをしていただきました。この度6月25日より、ホリプロ・ブッキング・エージェンシーに移籍させていただく運びとなりました」と報告。「同じホリプロのグループ内での移籍になりますが、実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです。新しいスタートを切るにあたり、改めて日々を生きること、そしてそれを表現することと真剣に向き合いながら、時間をかけて精進していきたいと思います」と決意表明した。

ホリプロ・ブッキング・エージェンシーの公式サイトでも松尾の所属を発表。「従来の所属俳優陣に加え、さらなる強力なラインナップとして、皆様のお役にたてればと思います」と記載された。同事務所には名取裕子や大和田伸也、尾美としのり、風間トオル、吉田鋼太郎、北大路欣也、谷村美月ら多くの実力派が所属している。

松尾は06年にフジテレビに入社し13年に退社。13年3月に福永祐一騎手との結婚を発表した。私生活では3児の母。