CORTIS、デビュー9カ月で異例の快挙！デビューアルバムがSpotify累積6億回再生突破

新人とは思えない勢いで人気を拡大している。

CORTISの1stミニアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の累積再生数は、6月23日付時点でSpotifyにおいて6億71万回を突破した。

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昨年9月8日にアルバムを正式リリースしてから、わずか9カ月で成し遂げた快挙だ。

特にCORTISは、ここ5年以内にデビューしたK-POPボーイズグループのなかで、最も圧倒的なスピードで億単位のストリーミング記録を更新している。

公開から1カ月で1億回の大台に乗った同アルバムは、その後、2カ月間隔で2億、3億、4億、5億回を次々と突破した。5億回達成後、6億回に到達するまではわずか55日しかかからず、ロングヒットの勢いを見せつけ、グローバルでの根強い人気を証明した。

Circleチャートによると、CORTISのデビューアルバムは、歴代K-POPデビューアルバムのなかで最多販売量を記録したアルバムとして名を残すことになった。後続作である2ndミニアルバムが発売された後も、デビューアルバムの販売量は着実に伸び続け、最新アルバムチャート基準で累積211万9791枚を記録。212万枚突破を目前にしている。

（写真提供ーBIGHIT MUSIC）CORTIS

また、6月27日付のBillboard最新チャートによると、CORTISのデビューアルバムは「World Albums」5位、「Top Album Sales」22位にランクインした。それぞれ41週、24週連続でチャートに名を連ね、グローバル音楽市場での確かな存在感を示している。

『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、「世の中が定めた基準やルールから抜け出し、自由に考える」というCORTISならではの明確なアイデンティティを込めたアルバムだ。「ヤングクリエイタークルー」という修飾語にふさわしく、メンバーたちは音楽、振付、映像など、コンテンツ全般の制作に参加した。

アルバムのヒットを牽引した収録曲『GO!』と『FaSHioN』は、早くも1億ストリーミングを突破しており、現在は2億回の大台を見据えている。

2ndミニアルバム『GREENGREEN』は、発売から45日目となる18日付で2億ストリーミングを突破した。タイトル曲『REDRED』は、韓国Spotify「Daily Top Songs」で通算52回目の1位を獲得している。

これはチャート開設以来、K-POPボーイズグループの楽曲として最長・最多1位の大記録だ。また、韓国Apple Music「今日のトップ100」でも60日連続で1位の座を守っている。

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。