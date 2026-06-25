「もはや別人！」キム・ヨナの清純ビジュアルに反響続々…浅田真央と鎬を削った“女王”の現在

キム・ヨナが優雅な魅力を発揮した。

キム・ヨナは6月24日にインスタグラムを更新。

【写真】キム・ヨナの整形議論、顔面史

自身がモデルを務めるラグジュアリーブランドのコスメ商品の撮影カットを公開した。

写真のキム・ヨナは、ノースリーブのホワイトワンピースにアイボリーのサンダルを合わせた上品なスタイル。ゆるやかなウェーブヘアを下ろし、明るい笑顔を見せている。

上品でありながら清楚かつ透明感あふれる雰囲気を演出しており、現役時代とはまた違った大人の魅力が目を引く。

ファンからは「面影ない！」「もはや別人！」「素敵すぎる」「相変わらずの女神」「ますます美しくなった」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

現役時代は浅田真央と鎬を削ったキム・ヨナ。2022年に歌手のコ・ウリムと結婚し、現在は現役時代とはまた違った魅力でファンを魅了している。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。