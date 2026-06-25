back number、台風影響受けチケット払い戻し対応 27・28日の熊本公演【全文】
【モデルプレス＝2026/06/25】back numberの公式サイトが6月25日に更新された。台風の影響を受け、来場が困難なファンに向けて払い戻しの対応をすると発表した。
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5月2日から6月28日にかけて、5大スタジアムツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」を開催しているback number。今回、同サイトでは「本日6月25日朝、岩手県沖を震源とする地震により被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます」とし、6月27日・28日に熊本えがお健康スタジアムにて行う公演について「万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします」と発表した。
また「台風7号の影響による公共交通機関の運休等によりご来場ができないお客様につきましては、6月27日（土）・28日（日）共にチケット代金の払い戻しをいたします」と報告。続けて「公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご心配をおかけしておりますこと、また、開催判断のお知らせまでお時間を頂きましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪している。（modelpress編集部）
本日6月25日朝、岩手県沖を震源とする地震により被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。
6月27日（土）・28日（日）熊本えがお健康スタジアム公演は開催を予定しております。
万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします。
また、台風7号の影響による公共交通機関の運休等によりご来場ができないお客様につきましては、6月27日（土）・28日（日）共にチケット代金の払い戻しをいたします。払い戻しの詳細につきましては、準備が整い次第、公式ホームページ及び公式Xにてお知らせいたしますので、お持ちのチケットは【未使用】のまま保管いただきますようお願いいたします。
公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご心配をおかけしておりますこと、また、開催判断のお知らせまでお時間を頂きましたことを深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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◆back number、来場難しいファンに払い戻し対応
5月2日から6月28日にかけて、5大スタジアムツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」を開催しているback number。今回、同サイトでは「本日6月25日朝、岩手県沖を震源とする地震により被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます」とし、6月27日・28日に熊本えがお健康スタジアムにて行う公演について「万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします」と発表した。
◆全文
本日6月25日朝、岩手県沖を震源とする地震により被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。
6月27日（土）・28日（日）熊本えがお健康スタジアム公演は開催を予定しております。
万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします。
また、台風7号の影響による公共交通機関の運休等によりご来場ができないお客様につきましては、6月27日（土）・28日（日）共にチケット代金の払い戻しをいたします。払い戻しの詳細につきましては、準備が整い次第、公式ホームページ及び公式Xにてお知らせいたしますので、お持ちのチケットは【未使用】のまま保管いただきますようお願いいたします。
公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご心配をおかけしておりますこと、また、開催判断のお知らせまでお時間を頂きましたことを深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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