【Mr.サーフェイサー GGX 1000 シルバー】 9月 発売予定 価格：550円

GSIクレオスは、塗料下地材「Mr.サーフェイサー GGX 1000 シルバー」を9月に発売する。価格は550円。

本製品は、GGXカラーをベースとすることにより強力なプライマー成分を使用感を落とさずに配合することに成功したサーフェイサーで、レジンや金属パーツに対してもそのまま塗装できるほか、通常のMr.カラーうすめ液で希釈しても問題なく使用することができる。

今回同社公式Xアカウント「GSIクレオス ホビー部」にて本製品を発表しており、AFVクラブのプラモデル「デフォルメ飛行機 航空自衛隊 F-104J『栄光』」に本製品を使用した画像も公開している。