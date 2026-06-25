SNSで知り合った女性から投資話を持ちかけられ、山形市に住む20代の男性が約150万円分の暗号資産をだまし取られる被害がありました。



警察によりますと、被害にあったのは山形市に住む20代の男性です。

男性は今年4月中旬、マッチングアプリで知り合った「◯◯香奈」を名乗る女性とLINEでやり取りを続けるうちに親密な関係となり、相手から身分確認として運転免許証の写真を送り合うなどして信用していました。その後、「暗号資産でもうかった」「元金の3割ほど利益が出せる」「将来2人で同棲するためにも資金を増やした方がいい」などと投資を勧められ、資金を送るよう指示されたということです。

男性は4月中旬から6月14日までの間に4回にわたって指定されたアドレスに合計約150万円分の暗号資産を送信しました。警察の捜査により被害が判明しました。

警察は、こうしたSNS型ロマンス詐欺では、SNSで知り合った相手から投資話を持ちかけられ、指定された口座やアドレスに送金させる手口が多いとして注意を呼びかけています。また、「必ずもうかる」などの話は信用せず、少しでも不審に感じた場合は家族や警察に相談するよう求めています。