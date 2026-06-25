松尾翠、ホリプログループ内移籍 多くの“実力派俳優”所属に「身の引き締まる思い」
フリーアナウンサーの松尾翠（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。ホリプログループ内での移籍を報告した。
【動画】「ほわほわ優しいエネルギー」京都での街歩き“デート”ショットを披露した松尾翠＆福永祐一夫妻
松尾は写真を添えて「2013年よりホリプロ スポーツ文化部所属としてマネージメントをしていただきました。この度6月25日より、ホリプロ・ブッキング・エージェンシーに移籍させていただく運びとなりました。同じホリプロのグループ内での移籍になりますが、実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです」と紹介。
続けて「新しいスタートを切るにあたり、改めて日々を生きること、そしてそれを表現することと真剣に向き合いながら、時間をかけて精進していきたいと思います。いつも応援して下さる皆様、本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します」と呼びかけている。
松尾は福永祐一氏と2013年3月に婚約を発表し、同年8月に結婚。松尾アナは夫のサポートに専念するために京都に活動拠点を移し、14年3月に長女を出産。18年6月に第2子次女を出産、20年1月に第3子長男を出産している。
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松尾は写真を添えて「2013年よりホリプロ スポーツ文化部所属としてマネージメントをしていただきました。この度6月25日より、ホリプロ・ブッキング・エージェンシーに移籍させていただく運びとなりました。同じホリプロのグループ内での移籍になりますが、実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです」と紹介。
松尾は福永祐一氏と2013年3月に婚約を発表し、同年8月に結婚。松尾アナは夫のサポートに専念するために京都に活動拠点を移し、14年3月に長女を出産。18年6月に第2子次女を出産、20年1月に第3子長男を出産している。