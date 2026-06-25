◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に勝利。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）が6回3失点で8勝目、打者としても3回に逆転を呼ぶ適時打を放つなど2安打で貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督はバッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手（25）に言及した。

1−0の2回、先発・大谷が1死満塁のピンチを迎えると、9番・クライドラーへの初球、内角直球をラッシングがサインミスから捕り損ねパスボール。その間に三塁走者が生還し、同点にされた。

大谷が天を見上げ悔しそうな表情を見せると、直後にマウンドに駆け寄り2人で確認。1死二、三塁で仕切り直しとなったが、クライドラーに中前適時打を浴びて2者生還し逆転を許した。

この回を終え3回の攻撃を迎えると、ベンチでロバーツ監督がラッシングを呼び寄せて隣に座らせ、肩を組みながら長時間話し込む姿が見られた。ラッシングも真剣な表情で指揮官の言葉に耳を傾けていた。

ただ、ラッシングは捕逸のミスも影響したのか4打数無安打3三振と打撃も見せ場がなかった。

試合後、ロバーツ監督はラッシングについて「まだ発展途上」と成長過程にある若手捕手とし「彼は本当に結果を出したいと思っているし、自分自身にとても高い期待を持っている。だから、自分が期待するようなプレーができないとフラストレーションを感じる」と自らに納得できず、不満を抱えていたと説明した。

その上で「良い点は、彼自身が『まず自分の役目は投手を支え、ホームベースの後ろで仕事をすることだ』と理解していること」と長所も語った。

3回に長い間、話し込んだことに関しては「ただ集中させようとしていただけ。打席の結果であれ何であれ、感情に支配されないように、とね」と冷静になって目の前の試合に集中して欲しいと話しかけたと明かした。

続けて「翔平もいろいろ考えながら投げているし、ダルトンには自分の仕事を見失わないでほしかった。彼の仕事は投手を支えること。彼も理解していた。ただ彼は感情を表に出すタイプだから、時には一歩引いて状況を見る必要がある」と冷静さが何よりも大事だと伝えたという。

バッテリーの2人が「序盤は息が合っていなかった」と認めた上で、3回以降、大谷がサインを伝えたことで2人の呼吸も整ってきたとし「どの捕手と投手でも常に完璧に息が合うわけではない。それが野球というもの。お互いに歩み寄って共通点を見つけ、同じ考えを持てるよう努力しなければ」と説いた。

大谷がサインを出したことでラッシングのプライドに傷が付くという懸念にも「いや、そうは思わないよ。むしろ彼は楽になったと思う」とし「ダルトンはまだメジャーで自分の立場を築こうとしている最中だし、打撃でも結果を出そうとしている。管理しなければならないことがたくさんあるし、このチームのような投手陣をリードするのは簡単ではない」とまだまだ学ぶべきことが多いと語った。

チームは6月上旬から正捕手・スミスが首を痛め離脱中で、25歳のラッシングにかかる期待は大きい。次カードの26日（同27日）からのパドレス戦も捕手起用を変える考えは「ありません」とロバーツ監督はきっぱり断言。失敗、成功を繰り返し一人前の正捕手になってほしいと親心を口にした。