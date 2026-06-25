お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）が24日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。明石家さんま（70）をめぐる、高級焼肉店の「精鋭部隊」について語った。

番組でさんまと共演し、プライベートでも親交のある吉村は「（さんまと）行ったことある？ 焼肉」と切り出した。

「さんまさんって、必ず同じ所に行くの。焼肉ならここ、中華ならここ、しゃぶしゃぶならここ、って。あんなスーパースターなのに、たぶん（行きつけが）3店舗しか4店舗ぐらいしかないの」と、さんまがいつも決まった店で食事をすることを明かした。

その理由について「何でかな、ってずっと見てたんだけど、さんまさんって、その各店舗に『さんま担当』っていう人がいるの。それは、この人じゃないとダメなの」と続けた。

「何であろうと食卓の会話を邪魔しちゃダメだ、と。（会話を）止めちゃいけない。とにかくさんまさんの流れを止めちゃいけないんだけど、さんまさんは食べながらしゃべってんのね。次のドリンクとかを、さんま担当の人が持ってくるんだけど、タイミングを見計らって…」。さんま担当のスタッフは、さんまの会話を邪魔することなくオーダー品をテーブルに運ぶ特別な技術を身に着けているという。

ある日、さんまがイベント後の打ち上げで、高級焼肉店「叙々苑」の、普段の行きつけの店舗ではない、別の店舗で食事をしようと言い出した。

「そこには担当がいないのよ。だから、その日だけ、いつも行っている（店の担当の）店員が全員、そっちの方に行くのよ。じゃないと対応できないって、本社が動いて。『じゃあ我々が行きます』って、精鋭部隊が行って。そこだけ西麻布の叙々苑になったっていう…」と語った。

この話に、かまいたち濱家隆一（42）は「もう（自分たちの）この世代で、そこまでの伝説作るのはムズイですね」と驚いていた。