【お得情報】6月29日は「クレープの日」。人気クレープ店で対象商品が450円に！ 安く買えるチャンス
6月29日はクレープがお得に買えるチャンス！ クレープチェーンのディッパーダンは、毎月9日・19日・29日の「9のつく日」を「クレープの日」として、対象クレープをお得なセール価格で提供しています。価格は450円（税込）です。
【投稿】前回の“クレープの日”告知
気になる価格ですが、原材料価格の高騰や物流コスト・人件費の上昇を受け、3月9日の「クレープの日」よりセール価格が改定されています。現在の「クレープの日」価格は450円（税込）です。
クレープの日以外にも、店舗ごとのお得な企画が実施されることもあるため、店頭情報や公式Webサイトをチェックしてみてくださいね。
※前回6月19日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)
【投稿】前回の“クレープの日”告知
毎月「9のつく日」は対象クレープが450円「クレープの日」の覚え方は“クレープの9（く）”。月に3日あるので、タイミングを合わせやすいのもうれしいポイントです。次回は6月29日。
対象メニューや店舗による違いに注意対象商品は店舗によって異なります。通常のラインアップは、定番のイチゴ・バナナ・チョコ・生クリームといったデザート系から、ソーセージやサラダ入りの食事系までバリエーション豊富です。セールのときは、普段は選ばない1品に挑戦してみるのもおすすめ。
クレープの日以外にも、店舗ごとのお得な企画が実施されることもあるため、店頭情報や公式Webサイトをチェックしてみてくださいね。
※前回6月19日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)