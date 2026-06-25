クレープチェーンのディッパーダンは、毎月9日・19日・29日の「9のつく日」を「クレープの日」として、対象クレープをお得なセール価格で提供しています。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

写真拡大

6月29日はクレープがお得に買えるチャンス！ クレープチェーンのディッパーダンは、毎月9日・19日・29日の「9のつく日」を「クレープの日」として、対象クレープをお得なセール価格で提供しています。価格は450円（税込）です。

【投稿】前回の“クレープの日”告知

毎月「9のつく日」は対象クレープが450円

「クレープの日」の覚え方は“クレープの9（く）”。月に3日あるので、タイミングを合わせやすいのもうれしいポイントです。次回は6月29日。

気になる価格ですが、原材料価格の高騰や物流コスト・人件費の上昇を受け、3月9日の「クレープの日」よりセール価格が改定されています。現在の「クレープの日」価格は450円（税込）です。

対象メニューや店舗による違いに注意

対象商品は店舗によって異なります。通常のラインアップは、定番のイチゴ・バナナ・チョコ・生クリームといったデザート系から、ソーセージやサラダ入りの食事系までバリエーション豊富です。セールのときは、普段は選ばない1品に挑戦してみるのもおすすめ。

クレープの日以外にも、店舗ごとのお得な企画が実施されることもあるため、店頭情報や公式Webサイトをチェックしてみてくださいね。

※前回6月19日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)