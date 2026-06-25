ZEROBASEONEの日本2nd EP『回帰LOVE』が、8月19日にリリースされる。

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今作は、ZEROBASEONEにとって約10カ月ぶりとなる日本盤EP。『circling back to you（君へと巡り巡る）』をテーマにした全3曲が収録される。

タイトル曲「イグジステンス」は、OmoinotakeのメンバーがZEROBASEONEのために特別な想いを込めて書き下ろした提供楽曲。ZEROBASEONEの儚くも力強い多彩な歌声と、Omoinotakeが紡ぐ胸を揺さぶるエモーショナルな世界観、両者の感性がシンクロし融合を果たした楽曲となっている。

さらに本作には、韓国盤6thミニアルバム『Ascend-』のタイトル曲「TOP 5」の日本語バージョン、リズミカルなR&BグルーヴとY2Kテイストを現代的に再解釈した日本オリジナル楽曲「Aphrodite」が収録される。

初回生産限定盤にはランダム写真集やフレームフォト、通常盤初回仕様にはミニうちわやメンバーの手書きステッカーが封入される。メンバー別のソロ盤には、はがきや切符風チケットが付属。また商品内には、購入者対象の特典応募抽選券（シリアルナンバー）も封入され、詳細は追って発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）