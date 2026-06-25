「衝撃的な敗北」「悲惨な状況に陥った」韓国が南アフリカに敗れて２位通過を逃す。自国メディアは茫然「一瞬の守備のミスが大惨事を招いた」【Ｗ杯】
自国メディアが衝撃を受けている。
韓国代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループＡ最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。
ここまで１勝１敗で勝点３の韓国はグループ２位。南アフリカ戦は引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる状況だったが、スコアレスで迎えた63分に失点。この得点が決勝点となり、０−１で敗れた。順位は３位に後退した。
韓国メディア『ノーカットニュース』は、「南アフリカ戦での衝撃的な敗北」と見出しを打った記事で、「ホン・ミョンボ監督が率いる韓国が南アフリカに衝撃的な敗北を喫し、自力でのラウンド32進出に失敗した。これで韓国は他のグループの試合結果を、焦燥感を持って待つ悲惨な状況に陥った」と報じた。
さらに「韓国よりFIFAランキングが低い南アフリカは、Ａ組の中で最も競争力が低いと目されていたが、逆に足をすくわれ、大きな衝撃を与えた。今大会は各組３位の12チームのうち、上位８チームがラウンド32に進出するが、韓国は安全圏の勝点４に到達できなかったため、奇跡を願うしかない状況だ」と嘆いた。
決勝点を献上したシーンに関しては「イェンス（・カストロップ）が（タペロ・）マセコをマークし損ね、マセコに韓国のゴールネットを揺らされた」を振り返り、「一瞬の守備のミスが大惨事を招いた」と厳しく評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループＡ最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。
ここまで１勝１敗で勝点３の韓国はグループ２位。南アフリカ戦は引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる状況だったが、スコアレスで迎えた63分に失点。この得点が決勝点となり、０−１で敗れた。順位は３位に後退した。
さらに「韓国よりFIFAランキングが低い南アフリカは、Ａ組の中で最も競争力が低いと目されていたが、逆に足をすくわれ、大きな衝撃を与えた。今大会は各組３位の12チームのうち、上位８チームがラウンド32に進出するが、韓国は安全圏の勝点４に到達できなかったため、奇跡を願うしかない状況だ」と嘆いた。
決勝点を献上したシーンに関しては「イェンス（・カストロップ）が（タペロ・）マセコをマークし損ね、マセコに韓国のゴールネットを揺らされた」を振り返り、「一瞬の守備のミスが大惨事を招いた」と厳しく評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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