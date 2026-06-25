「最も残念に思うのは…」南アフリカに敗れてGS敗退危機の韓国にレジェンドOBパク・チソンが苦言！「１試合目から３試合目までほぼ同じ」【W杯】
現地６月24日に開催された北中米Ｗ杯のグループＡ最終節で、韓国代表が南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。０−１で敗れた。
引き分け以上で２位通過が決まるなか、韓国はゲームの主導権を握るも、守備を固める相手に苦戦を強いられる。すると63分にタペロ・マセコにゴールを許して失点。結局、最後までゴールを奪えなかった。
韓国メディア『STARNEWS』によれば、かつてマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーした韓国代表のレジェンド、パク・チソンは、韓国が１点ビハインドを負った状況で「ボックス内にチョ・ギュソン一人しかいない」と不満を露わにしていたという。
「南アフリカは自陣ゴール前にほとんどの選手が入っていて、攻撃に出ているのが２人だけだ。しかし我々は４人で守っている。このような状況では積極的に攻撃に枚数をかける必要がある」
韓国は初戦のチェコ戦で２−１の逆転勝利を飾ったものの、続くメキシコ戦（０−１）、南アフリカ戦に敗れて、１勝２敗。パク・チソンは「1試合目から３試合目まで、結局ほぼ同じだったと思う。最も残念に思うのは、守備に重きを置いて戦う方針のなかで、相手のゴール前でどのように攻撃をするのかがよく見られなかったことだ」と嘆いた。
これでグループ３位に転落した韓国。今大会は３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるため、決勝トーナメント進出の可能性がまだ残されてはいるが、敗退の危機に陥っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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引き分け以上で２位通過が決まるなか、韓国はゲームの主導権を握るも、守備を固める相手に苦戦を強いられる。すると63分にタペロ・マセコにゴールを許して失点。結局、最後までゴールを奪えなかった。
韓国メディア『STARNEWS』によれば、かつてマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーした韓国代表のレジェンド、パク・チソンは、韓国が１点ビハインドを負った状況で「ボックス内にチョ・ギュソン一人しかいない」と不満を露わにしていたという。
「南アフリカは自陣ゴール前にほとんどの選手が入っていて、攻撃に出ているのが２人だけだ。しかし我々は４人で守っている。このような状況では積極的に攻撃に枚数をかける必要がある」
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