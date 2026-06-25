北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、当時16歳の少年に懲役９年以上、１３年以下の不定期刑を言い渡しました。



強盗致死などの罪に問われたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。



起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。





札幌地裁は6月25日、少年に懲役９年～１３年の不定期刑を言い渡したほか、川村葉音被告（21）に懲役３０年の判決、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役２０年の判決を言い渡しました。3人はいずれも起訴内容を認めていて、札幌地裁は3人に対し「強盗致死罪が成立する」との判断を示していました。最大の争点は量刑で、検察は「少年は直ちに状況を理解して犯行に加わった」と指摘。一方で「暴行は他の共犯者より劣る」などとして、懲役10年以上、15年以下の不定期刑を求刑していました。一方、弁護側は「少年の関与が被害者の死に直結したとはいえない」として懲役5年以上、10年以下の不定期刑を求めていました。これまでの裁判で少年は、弁護士から自分が一番だめだったところはどこだと思うかと聞かれ、「ばれなきゃいいや、少しだったらいいやと思ったこと」と述べていました。※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。