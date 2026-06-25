焼肉きんぐで“大抽選会”開催 国産牛5キロ＆黄金のハサミ・トングが当たる
全国で368店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、グランドメニューのリニューアルを記念して、7月9日より豪華賞品が当たる「きんぐの大抽選会」を実施する。
【写真】焼肉きんぐが公開した“豆知識”
開催期間中の「きんぐコース」「プレミアムコース」を注文すると、各コースに応じた枚数の抽選券がアプリ上で付与される。券を持っている人の中から、抽選で豪華賞品が当たる。
■抽選券配布期間
7月9日（木）〜8月26日(水)
■抽選券配布枚数
下記コースを注文し、会計時に「焼肉きんぐ公式アプリ」の会員証を提示
「きんぐコース」：大人・シニア2枚、小学生1枚
「プレミアムコース」：大人・シニア3枚、小学生1枚
■賞品内容
1等：国産牛5キログラム＋ロゴ入り黄金のハサミ・トング（10人）
2等：国産牛5キログラム（29人）
3等：ロゴ入り黄金のハサミ・トング（100人）
4等：ロゴ入り黄金のトング（290人）
■当選発表日
9月2日（水）
【写真】焼肉きんぐが公開した“豆知識”
開催期間中の「きんぐコース」「プレミアムコース」を注文すると、各コースに応じた枚数の抽選券がアプリ上で付与される。券を持っている人の中から、抽選で豪華賞品が当たる。
■抽選券配布期間
7月9日（木）〜8月26日(水)
■抽選券配布枚数
下記コースを注文し、会計時に「焼肉きんぐ公式アプリ」の会員証を提示
「きんぐコース」：大人・シニア2枚、小学生1枚
「プレミアムコース」：大人・シニア3枚、小学生1枚
■賞品内容
1等：国産牛5キログラム＋ロゴ入り黄金のハサミ・トング（10人）
2等：国産牛5キログラム（29人）
3等：ロゴ入り黄金のハサミ・トング（100人）
4等：ロゴ入り黄金のトング（290人）
■当選発表日
9月2日（水）