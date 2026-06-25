「ツインズ３−４ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

ドジャースが敵地で３連勝。ロバーツ監督が試合後、今季３度目のコンビとなった大谷翔平投手とダルトン・ラッシング捕手のバッテリーについてコメントした。

「序盤は噛み合っていない感じがあった。２人はイライラしていて、なんとか気持ちを一つにしようとしていた。マーク（プライア投手コーチ）がマウンドに行って落ち着かせて、２人の呼吸を合わせようとしてくれたのが良かった。その後はすごくうまくいきました。２人は息を合わせようとするけど、そこがうまくいかない時があった」と話した。

象徴する場面が二回にあった。１−０の１死満塁、クライドラーの初球。大谷がメジャー移籍後最速の１０１・７マイル（約１６３キロ）を投じたが、サインの勘違いでラッシングが捕球できずに後逸してしまう（記録は捕逸）。ミスで同点を許した。

直後のイニングの合間にはロバーツ監督が捕手・ラッシングを呼び、ベンチ内で横に座って肩を組んで長時間、話し込む異例の場面があった。

会話の内容について「とにかく、感情に振り回されないように、試合に集中させることだけを伝えた。打席であれ、ショウヘイと組んでいる時であれ、彼（ラッシング）はいろいろ考えすぎてしまうところがある。『捕手として投手を支える』という仕事を見失わないように、という話をした。彼も理解していたが、彼は感情の起伏が大きいタイプなので、時にはひと呼吸おいて落ち着く必要がある。彼とはとても良い関係を築けているので、少し話をしたかっただけだった。三回以降は本当に素晴らしかったと思う」。その後も大谷とバッテリーを継続させ、大谷は６回３失点で８勝目を挙げた。

指揮官は「二回は少し厳しいイニングになったが、幸い、打線がすぐに逆転し、そのままリードを守り切ってくれた」とホッとした表情で振り返った。