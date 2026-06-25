フィンランド最古のベーカリー「エクベリ」、伊勢丹新宿店に日本初の常設店をオープン
フィンランド最古のベーカリーカフェ「Ekberg(エクベリ)」のショップが7月15日、伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアのリニューアルオープンに伴いオープンする。
コルヴァプースティ(シナモンロール)
1852年にヘルシンキで創業したエクベリは、150年以上にわたり地元の食文化を支え、現在は創業家5代目による家族経営を続けている。日本初となる常設ショップでは、日本の設備や原材料に合わせたレシピ調整を慎重に重ねることで、本場と変わらない職人技と伝統の味わいの再現するという。同店の食品売り場において、唯一のフィンランドブランドとしての出店となる。
ヘルシンキの店舗内の様子
店頭では、ヘルシンキ本店でも大人気の本格的なパンや焼き菓子を取りそろえる。代表的な商品であるフィンランドスタイルのシナモンロール「コルヴァプースティ」は、上から押しつぶしたような独特の形が特徴で、カルダモンとシナモンが豊かに香る伝統の味わいとのこと。
中央のくぼみにたっぷりのバターをのせて焼き上げ、仕上げの砂糖と調和させたフィンランドを代表するコーヒータイムのパン「ヴォイシルマプッラ(フィンランド語で「バターの目玉パン」も販売する。
ヴォイシルマプッラ
コルヴァプースティ(シナモンロール)
1852年にヘルシンキで創業したエクベリは、150年以上にわたり地元の食文化を支え、現在は創業家5代目による家族経営を続けている。日本初となる常設ショップでは、日本の設備や原材料に合わせたレシピ調整を慎重に重ねることで、本場と変わらない職人技と伝統の味わいの再現するという。同店の食品売り場において、唯一のフィンランドブランドとしての出店となる。
店頭では、ヘルシンキ本店でも大人気の本格的なパンや焼き菓子を取りそろえる。代表的な商品であるフィンランドスタイルのシナモンロール「コルヴァプースティ」は、上から押しつぶしたような独特の形が特徴で、カルダモンとシナモンが豊かに香る伝統の味わいとのこと。
中央のくぼみにたっぷりのバターをのせて焼き上げ、仕上げの砂糖と調和させたフィンランドを代表するコーヒータイムのパン「ヴォイシルマプッラ(フィンランド語で「バターの目玉パン」も販売する。
ヴォイシルマプッラ