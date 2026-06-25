アクセサリーから雑貨、フードまで約1,300ブースが出店。「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」開催
瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は8月1日・2日、「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」を、コンベックス岡山(岡山県岡山市)の大展示場・中展示場で開催する。
「瀬戸内ハンドメイドマルシェ」前回開催時の様子
同イベントは、今回で7回目の開催となる。作品を制作した作家本人が出店するため、作品の背景にあるストーリーを聞きながら買い物を楽しめるのが特徴。2025年8月の開催時には2日間で約1万1,100人の来場者が作家との交流を楽しんだ。
2025年8月の開催時には2日間で約1万1,100人が来場した
今回は、2日間合計で約1,300ブースが出店を予定しており、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション、焼き菓子などの食品まで、ジャンルを問わず2万5,000点以上の手づくり作品が登場する。
今回出店予定作品・藍染アクセサリーkoritori
今回出店予定作品・革屋雨凛
今回出店予定フード・coccinelle
会場内では初心者でも手軽に挑戦できる30種類の体験教室(ワークショップ)も開催。アクセサリーやペーパーアート、ミニチュア雑貨など、親子や友人同士で楽しめる幅広い内容で、作家本人が講師となって5分〜60分ほどで完成できるよう丁寧に指導する。
開催時間は両日ともに10時〜16時まで(当日券の販売は15時40分まで)。入場料は当日券が500円、前売券が400円で、小学生以下は入場無料。
「瀬戸内ハンドメイドマルシェ」前回開催時の様子
同イベントは、今回で7回目の開催となる。作品を制作した作家本人が出店するため、作品の背景にあるストーリーを聞きながら買い物を楽しめるのが特徴。2025年8月の開催時には2日間で約1万1,100人の来場者が作家との交流を楽しんだ。
今回は、2日間合計で約1,300ブースが出店を予定しており、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション、焼き菓子などの食品まで、ジャンルを問わず2万5,000点以上の手づくり作品が登場する。
今回出店予定作品・藍染アクセサリーkoritori
今回出店予定作品・革屋雨凛
今回出店予定フード・coccinelle
会場内では初心者でも手軽に挑戦できる30種類の体験教室(ワークショップ)も開催。アクセサリーやペーパーアート、ミニチュア雑貨など、親子や友人同士で楽しめる幅広い内容で、作家本人が講師となって5分〜60分ほどで完成できるよう丁寧に指導する。
開催時間は両日ともに10時〜16時まで(当日券の販売は15時40分まで)。入場料は当日券が500円、前売券が400円で、小学生以下は入場無料。