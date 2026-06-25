【高校野球】南北海道で大波乱　優勝候補の一角・札幌大谷がまさかの初戦敗退　お笑いコンビ・トム・ブラウンのみちおと布川ひろきの母校・札幌東陵が大金星

◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦 札幌東陵３―１札幌大谷（２５日・札幌麻生）

４年ぶりの夏の甲子園出場を目指した札幌大谷が１―３で札幌東陵に敗れ、初戦で姿を消した。

両チーム無得点の４回。札幌東陵の４番・野川峻煌（３年）、７番・伊藤奨（３年）に適時打を浴び、２点を先制された。６回からはエース右腕・磯貝栄心（３年）が登板したが、適時内野安打を許してさらに１点を失った。

打線は、８安打を放つなど９イニング中８イニングで出塁。９回に連続安打で１点を返したものの、相手のエース右腕・鈴木晃生（３年）に要所を締められた。

札幌大谷は、昨秋の全道大会に出場。今春は地区予選で敗退したものの、南北海道大会で４強入りした昨夏からの主力が多く残り、優勝候補に名前が挙がっていた。

金星を挙げた札幌東陵は、１９７９年創立の道立校。野球部も同年に創部し、現在の部員は２６人。地区予選が実施されていた昨夏まで南北海道大会出場経験がなく、春秋の全道大会出場も１９９２年秋の１度のみだった。お笑いコンビ・トムブラウンの布川ひろき、みちおが同校ＯＢ