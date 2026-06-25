鈴木誠也外野手、今永昇太投手所属のカブスが、メッツから昨季９勝した左腕のＤ・ピーターソン投手をトレードで獲得した、と２４日深夜（日本時間２５日）、複数の米メディアが報じた。

両チームはこの日、ダブルヘッダーで対戦。そこで話がまとまったとされている。カブスは４３勝３７敗でナ・リーグ中地区２位を走っているの対し、メッツは３４勝４６敗でナ・リーグ東地区最下位に低迷。そのため、過去２年間で１９勝しているものの、開幕時にはチーム２番手として期待されながら目下３勝６敗、防御率６・０９と不振の３０歳左腕を放出することになった。

ＭＬＢ．ｃｏｍによるとメッツはカブスから交換で、有望株の一塁手（ＤＨ）であるＣ・マティス内野手を獲得する模様だ。

カブスは先発陣の故障者が多いことで、ピーターソンをローテーション投手として期待している模様だ。

メジャーは中盤戦に入るとペナントを目指すチームが、低迷しているチームから即戦力のベテランらを若手との交換で補強する「フラッグディール」が例年スタートする。今季も今後、低迷チームの主力選手放出が続くはずだ。