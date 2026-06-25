乾燥による皮むけ対策に。ハーバー、体温でとろけるシュガースクラブ入りリップバーム発売
ハーバー研究所は8月20日、乾燥による皮むけ対策のためのシュガースクラブ入りリップバーム「シュガーリップスクラブバーム」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
シュガーリップスクラブバーム
同商品は、体温でとろけて唇になじむ天然由来のシュガースクラブを配合したスティック状のバーム。唇にクルクルとなじませるだけで古い角質をやさしくからめ取り、なめらかに整える。スクラブは体温で自然に溶けるため、使用後の洗い流しや拭き取りが不要で、リップクリーム代わりにいつでも手軽に使うことができる。
保湿成分であるスクワランやヒアルロン酸Na、トリプルローズエキスなどを配合した。乾燥による縦ジワや荒れを効果的にケアし、ふっくらとしたプルプルの唇へと導く。
容量は3.9gで、価格は2,200円。
シュガーリップスクラブバーム
同商品は、体温でとろけて唇になじむ天然由来のシュガースクラブを配合したスティック状のバーム。唇にクルクルとなじませるだけで古い角質をやさしくからめ取り、なめらかに整える。スクラブは体温で自然に溶けるため、使用後の洗い流しや拭き取りが不要で、リップクリーム代わりにいつでも手軽に使うことができる。
保湿成分であるスクワランやヒアルロン酸Na、トリプルローズエキスなどを配合した。乾燥による縦ジワや荒れを効果的にケアし、ふっくらとしたプルプルの唇へと導く。
容量は3.9gで、価格は2,200円。