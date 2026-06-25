北中米Ｗ杯１次リーグＡ組最終戦（２４日＝日本時間２５日、メキシコ・モンテレイ）、勝ち点３の韓国が南アフリカに０―１で敗れて３位に転落。引き分け以上で２位通過が決まる中で、格下相手にまさかの黒星。地元メディアからはホン・ミョンボ監督への批判が相次いでいる。

地元メディア「スポーツ朝鮮」は、試合後の指揮官のコメントを伝えた。「試合内容は良くなかった。チームにそんな部分（食中毒など）は全くなかった。理由をそんな側にまったく回したくない。私たちはワールドカップ３試合中に良くない試合をしたのは正しい」と、格下相手の黒星に言い訳しなかったようだ。

さらに「このような結果になった場合、様々な理由を挙げることができるかもしれないが、このような大舞台での結果は全て監督の責任だと考えている。全ては私が判断し、決定したことだ。判断と決定を誤ったために、結果が思わしくなかったのだと思う。それ以上でもそれ以下でもない」と、自らの采配に非を認めた。

主将のＦＷソン・フンミン（ロサンゼルスＦＣ）はまさかのベンチスタートで、後半から途中出場。その理由については「ソン・フンミンは、前半に相手が勢いのある時にシュートを打つよりも、前半４５分が終了して相手の勢いが少し落ち、スペースも少しできたタイミングでシュートを打つほうが良いという判断だった」と説明した。

Ａ組を３位で終えた韓国は、ほかのグループの結果次第で決勝トーナメントに進出できるか決まる。