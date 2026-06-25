ハーバー、ひと塗りで小ジワをカバーする部分用下地「なめらか美肌ベース」発売
ハーバー研究所は8月20日、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地「なめらか美肌ベース」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
なめらか美肌ベース
同商品は、目もとや口もと、眉間などの気になる小ジワに密着して隠す部分用化粧下地。微粒子スムースパウダーがシワの凹凸を埋めるようにカバーして肌表面を整える。さらにパウダーの光拡散効果によるレフ板効果で影を飛ばしてシワをぼかし、透明フィルターをかけたようなつるんとなめらかな肌印象に仕上げるという。
肌にピタッと密着するフィットゲル処方により、ヨレずに美しい仕上がりをキープする。メイクをしながら肌の潤いを保てるように、保湿成分としてアーチチョーク葉エキスやスクワランを配合した。
肌色を選ばずに使用できるカラーレスタイプで、気になる部分に直接少量ずつ伸ばせる先端アプリケーター付きのチューブを採用している。
容量は13gで、価格は2,640円。
なめらか美肌ベース
同商品は、目もとや口もと、眉間などの気になる小ジワに密着して隠す部分用化粧下地。微粒子スムースパウダーがシワの凹凸を埋めるようにカバーして肌表面を整える。さらにパウダーの光拡散効果によるレフ板効果で影を飛ばしてシワをぼかし、透明フィルターをかけたようなつるんとなめらかな肌印象に仕上げるという。
肌にピタッと密着するフィットゲル処方により、ヨレずに美しい仕上がりをキープする。メイクをしながら肌の潤いを保てるように、保湿成分としてアーチチョーク葉エキスやスクワランを配合した。
肌色を選ばずに使用できるカラーレスタイプで、気になる部分に直接少量ずつ伸ばせる先端アプリケーター付きのチューブを採用している。
容量は13gで、価格は2,640円。