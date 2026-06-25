波瑠、最近の“推し活”明かす「止まらないです、シャッターを押す手が」
【モデルプレス＝2026/06/25】女優の波瑠が6月25日、都内で行われた特別企画『夏のアートアクアリウム2026 ―金魚と巡る、日本の夏―』（銀座三越新館8階にて6月26日〜9月30日に開催）開催記念イベントに出席。最近の推し活を明かした。
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『アートアクアリウム』は、金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート。日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現。水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ約70種、3000匹の金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。2007年以来、累計集客実績1300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館となっている。
涼しげな浴衣姿で登場した波瑠は、衣装のポイントを聞かれると「白地に朝顔がとても素敵な浴衣なんですけれども、帯になんと金魚が泳いでおりまして、帯留めも江戸時代のものらしく、アンティークで、まるで水の泡を表現しているような印象でした」と声を弾ませた。
また、夏祭りの思い出を尋ねられた波瑠は「私は下町育ちなので、夏の祭りの思い出はいろいろあるんですけれども、必ず行く縁日があったりだとか、最近は甥っ子と姪っ子の幼稚園の行事で盆踊りをやっているんですけれども、それを見に行って、小さな子たちが覚えた盆踊りを披露するのが、私の最近の推し活です（笑）」と目尻を下げ、「みんな浴衣を着て、学年ごとに覚えた曲があって、それを披露してくれるんです。止まらないです、シャッターを押す手が（笑）」と語った。
続けて、夏が来たなと感じる瞬間については「うちには観葉植物がいくつかあるんですけれども、その植物たちが生き生きとし始めて、グングン成長するんですね。それを見ると“夏の太陽の恩恵を受けているんだな”とすごく思います」と答えた。
そして、6月17日に35歳の誕生日を迎えた波瑠をサプライズケーキでお祝いする一幕もあり、波瑠は「こんなすごいケーキいただくのは初めてです。ありがとうございます」と喜び、この1年の抱負を尋ねられると「毎年、誕生日がどんどん早くなっているなと思うんですけれども、やっぱり大切なお仕事に一生懸命向き合うためには、自分自身が健康であることが何よりかなと考えることがすごく増えたので、体はもちろん、心も健康でまた1年頑張りたいと思います」とコメント。七夕の時期も近づいてきたが、「今どうしても雨が多いので、たくさん晴れてくださいっていうのがお願いです。私は6月生まれなんですけど、ジメジメしてるのが大の苦手でして（笑）、カラッと晴れてほしいんですよね」と吐露した。
加えて、金魚みくじで中吉を引いた波瑠は「あー、これは頑張ります。『早寝早起きを心掛けましょう』」と読み上げ、「私は大変寝坊助でございまして、ちょっと頑張りたいと思います（笑）」と気を引き締めた。
イベント後の代表質問に応じた波瑠は、今年の夏にやってみたいことや、暑さをしのぐための方法を尋ねられると「難しいですね。夏は毎年戦っているんですけど、夏はやっぱり冷たいものが美味しく食べられるところがいいですよね。アイスクリームだったり、冷やし中華だったり、食べ物のことばかりで申し訳ないんですけれども（笑）、服も厚着できないので、体の管理もしっかりしながら、美味しいものも食べてっていうのが私の夏の楽しみ方です」とにっこり。さらに、本展が開催されている銀座での思い出を聞かれると「私も30代半ばになって大人になってきましたので、家族だったり友人と食事をして、ちょっとだけショッピングをするみたいな。目的もなくウィンドウショッピングになることもあるんですけど、そんな余裕を感じられる過ごし方が好きです」といい、「銀座からはちょっとズレてしまうんですけど、日比谷だったり有楽町のほうだったりでは、子どもの頃からよく休みの日に母と映画館に行ったりしていまして、まだインターネットがそんなになかったので、新聞の映画館の欄から何を見るか相談して、映画館に行くっていうのがすごく好きなお出かけでした」と懐かしんだ。（modelpress編集部）
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◆波瑠、浴衣姿で登壇
『アートアクアリウム』は、金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート。日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現。水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ約70種、3000匹の金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。2007年以来、累計集客実績1300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館となっている。
◆波瑠、最近の推し活明かす
また、夏祭りの思い出を尋ねられた波瑠は「私は下町育ちなので、夏の祭りの思い出はいろいろあるんですけれども、必ず行く縁日があったりだとか、最近は甥っ子と姪っ子の幼稚園の行事で盆踊りをやっているんですけれども、それを見に行って、小さな子たちが覚えた盆踊りを披露するのが、私の最近の推し活です（笑）」と目尻を下げ、「みんな浴衣を着て、学年ごとに覚えた曲があって、それを披露してくれるんです。止まらないです、シャッターを押す手が（笑）」と語った。
続けて、夏が来たなと感じる瞬間については「うちには観葉植物がいくつかあるんですけれども、その植物たちが生き生きとし始めて、グングン成長するんですね。それを見ると“夏の太陽の恩恵を受けているんだな”とすごく思います」と答えた。
◆波瑠にバースデーサプライズ
そして、6月17日に35歳の誕生日を迎えた波瑠をサプライズケーキでお祝いする一幕もあり、波瑠は「こんなすごいケーキいただくのは初めてです。ありがとうございます」と喜び、この1年の抱負を尋ねられると「毎年、誕生日がどんどん早くなっているなと思うんですけれども、やっぱり大切なお仕事に一生懸命向き合うためには、自分自身が健康であることが何よりかなと考えることがすごく増えたので、体はもちろん、心も健康でまた1年頑張りたいと思います」とコメント。七夕の時期も近づいてきたが、「今どうしても雨が多いので、たくさん晴れてくださいっていうのがお願いです。私は6月生まれなんですけど、ジメジメしてるのが大の苦手でして（笑）、カラッと晴れてほしいんですよね」と吐露した。
加えて、金魚みくじで中吉を引いた波瑠は「あー、これは頑張ります。『早寝早起きを心掛けましょう』」と読み上げ、「私は大変寝坊助でございまして、ちょっと頑張りたいと思います（笑）」と気を引き締めた。
◆波瑠、夏の楽しみ方
イベント後の代表質問に応じた波瑠は、今年の夏にやってみたいことや、暑さをしのぐための方法を尋ねられると「難しいですね。夏は毎年戦っているんですけど、夏はやっぱり冷たいものが美味しく食べられるところがいいですよね。アイスクリームだったり、冷やし中華だったり、食べ物のことばかりで申し訳ないんですけれども（笑）、服も厚着できないので、体の管理もしっかりしながら、美味しいものも食べてっていうのが私の夏の楽しみ方です」とにっこり。さらに、本展が開催されている銀座での思い出を聞かれると「私も30代半ばになって大人になってきましたので、家族だったり友人と食事をして、ちょっとだけショッピングをするみたいな。目的もなくウィンドウショッピングになることもあるんですけど、そんな余裕を感じられる過ごし方が好きです」といい、「銀座からはちょっとズレてしまうんですけど、日比谷だったり有楽町のほうだったりでは、子どもの頃からよく休みの日に母と映画館に行ったりしていまして、まだインターネットがそんなになかったので、新聞の映画館の欄から何を見るか相談して、映画館に行くっていうのがすごく好きなお出かけでした」と懐かしんだ。（modelpress編集部）
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