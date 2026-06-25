東海地方は、台風と梅雨前線の影響で、27日(土)まで大雨に警戒が必要です。台風の最接近や雨と風の影響をまとめました。

今日25日(木) 台風から遠く離れていても大雨に注意

今日25日(木)の東海地方は、台風からはまだ離れていますが、本州付近に停滞する梅雨前線の影響で、広い範囲で雨が降っています。午後は、前線に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが段々と強まるため、活発な雨雲がかかりやすいでしょう。雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





今日25日(木)に予想される1時間降水量(多い所で)愛知県 30ミリ岐阜県 30ミリ三重県 30ミリ静岡県 30ミリ

ダブル台風の今後の進路 東海地方への最接近はいつ?

台風7号は、明日26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近する見込みです。その後、進路を東寄りに変えて、27日(土)には、九州から関東の沿岸を通過し、28日(日)には、日本の東の海上へ遠ざかる見込みです。

一方、台風8号は、日本の南の海上を北上し、27日(土)には熱帯低気圧に変わるでしょう。日本に近づく頃には、台風7号に取り込まれる形となりそうです。



台風7号は、現在の予報円の中心を通った場合は、27日(土)日中に東海地方へ最接近する見込みです。27日(土)は、雨・風ともに強まり大荒れの天気になるでしょう。

明日26日(金)〜27日(土)にかけての雨の見通しを詳しく

明日26日(金)も、東海地方は台風からはまだ離れていますが、梅雨前線の影響で、断続的に雨が降るでしょう。雨量は、さらに増える見込みです。



明日26日(金)に予想される1時間降水量(多い所で)

愛知県 40ミリ

岐阜県 40ミリ

三重県 40ミリ

静岡県 40ミリ



27日(土)は、梅雨前線の活動はさらに活発となり、さらに、台風本体の雨雲もかかるため、雨や風のピークとなるでしょう。台風接近前の朝から雨のピークとなる所があり、夕方までピークが続く所がある見込みです。



今日25日(木)正午から予想される72時間降水量は、岐阜県と静岡県の広い範囲で黄色で示される200ミリ〜300ミリ、一部ではオレンジ色で示される300ミリ〜400ミリ、赤色で示される400ミリ〜600ミリが予想されます。平年の6月1か月分以上の雨が一気に降り、大雨災害のリスクが高まります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。落雷、突風、ひょうにも注意が必要です。



27日(土)夜には、急速に天気は回復するでしょう。

いつ避難する? タイミングは?

土砂災害や川の氾濫などの災害は、急に発生して、一気に被害が広がるため、避難が遅れると、命にかかわります。



そこで、避難のタイミングが重要です。警戒レベル3の場合、高齢者や障害のある方などは、安全な所へ避難しましょう。警戒レベル4では、危険な場所から全員速やかに避難してください。警戒レベル5では、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。このため、警戒レベル5の情報を待ってはいけません。警戒レベル4までに、必ず避難してください。



天気が荒れてしまうと、道路状況が悪くなったり、暴風で物が飛んできたりするなど、避難の際の危険度が高まります。避難指示が出されていなくても、少しでも危険を感じたら、自ら避難しましょう。不安を感じたら、その時が避難のタイミングです。「自主的に、早めに、安全な所へ避難する」という防災意識をもって、避難する際は、近所の方々にも声をかけ、複数で行動してください。