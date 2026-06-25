九州はこんやから再び大雨のピークに

きょうも梅雨前線の活動が活発な状態が続き、九州を中心とした西日本で大雨になります。すでに雨量が多くなっていて、災害が発生している所もありますが、引き続き土砂災害や川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。

【写真で見る】台風7号＆台風8号 今後の進路は？

こんや以降は再び九州で線状の活発な雨雲がかかるおそれもあります。関東など東日本は、きょうは本降りの雨の時間が長く続くでしょう。北日本は各地で晴れますが、東北の太平洋側は雲が多く、雨の所がありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：27℃ 釧路：15℃

青森 ：26℃ 盛岡：25℃

仙台 ：24℃ 新潟：30℃

長野 ：26℃ 金沢：28℃

名古屋：23℃ 東京：22℃

大阪 ：23℃ 岡山：23℃

広島 ：23℃ 松江：23℃

高知 ：24℃ 福岡：26℃

鹿児島：30℃ 那覇：32℃

土曜日は関東でも災害が発生する大雨に

台風8号は土曜日に伊豆諸島付近で熱帯低気圧に変わりますが、非常に湿った空気を持ち込むため、大雨のリスクが一段と高くなります。

さらに、台風7号も土曜日に関東に接近します。土曜日は関東や東海を中心とした東日本で非常に激しい雨が降り、災害が発生するような雨の降り方になる見込みです。土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒をしてください。