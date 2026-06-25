【ミネアポリス（米ミネソタ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が２４日、第２子の誕生後、初めて取材に応じ、第２子は男児だと明らかにした。

「かわいいですね。楽しみながら、みんなで過ごしたい」と喜びを語った。

昨年４月に誕生した第１子は女児だった。生まれたばかりの長男について、「いやもう、かわいいですね。ただ、（妻の真美子さんと子どもたちを残して）すぐこうやって遠征に来ないといけなかったので、心配な部分の方が多いと思う」と心境を明かした。

子どもが成長し、自身のプレーを見て野球に興味を持ってほしいかと問われると、「どこまでできるか、わからない。まずは（ドジャースとの）この契約が切れるまで、しっかり頑張りたいと思っている。子どもたちの将来は自分たちで決めればいいと思うので、自分自身は自分自身の仕事をしっかり頑張りたい」と力を込めた。

第２子が生まれたことによる生活の変化については、「やっぱり１人より２人の方が倍以上、大変なんじゃないかなと、もちろん思う。球場と家は分けて、感覚的にはそういう感じではある。両方、頑張る必要はないと思うけど、楽しみながら、みんなで過ごしたい」と語った。

岩手・花巻東高時代に書いた将来の目標を今も意識するかどうかを問われ、「もう全くないですね。全部忘れたので。高校生の時に書いていることなので、（空欄を）埋めようと思って埋めて書いているのもある」と笑った。

この日のツインズ戦には先発投手兼１番指名打者で出場し、６回５安打３失点（自責点２）で８勝目（２敗）を挙げた。打者では三回に適時打を放つなど２安打１打点。ドジャースは４―３で勝った。