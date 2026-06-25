【アフタヌーン40周年展】 開催期間：7月10日～7月26日 会場：池袋・サンシャインシティ チケット料金 前売券：2,200円 グッズ付前売券：5,200円 当日券：2,500円 グッズ付当日券：5,500円

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講談社は、「アフタヌーン40周年展」の描き下ろしイラスト全12点を公開した。本展は7月10日から7月26日の期間、池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開催される。前売り券は2,200円。

「アフタヌーン40周年展」は、月刊マンガ誌「アフタヌーン」の創刊40周年を記念した展覧会。今回、石川雅之氏による「もやしもん＋」や、岩明均氏による「寄生獣」、漆原友紀氏による「蟲師」など、イベント特別描き下ろしイラスト全12点が公開された。

【イベント特別描き下ろしイラスト】

石川雅之氏「もやしもん＋」

石黒正数氏「天国大魔境」

岩明均氏「寄生獣」

漆原友紀氏「蟲師」

園田健一氏「GUNSMITH CATS」

つるまいかだ氏「メダリスト」

弐瓶勉氏「シドニアの騎士」

ひぐちアサ氏「おおきく振りかぶって」

藤島康介氏「ああっ女神さまっ」

山口つばさ氏「ブルーピリオド」

幸村誠氏「ヴィンランド・サガ」

ヨシダ。氏「ディグイット」

あわせて、イベント限定グッズの一部も公開。原画展描き下ろしイラストに作者の直筆サインが入った「直筆サイン入りA4キャラファイングラフ：描き下ろし『メダリスト』」や、「寄生獣」のミギーをモチーフにした「ミギーの軍手」などがラインナップされている。

【イベント限定グッズ（一部）】

「直筆サイン入りA4キャラファイングラフ：描き下ろし「メダリスト」」

「ランダム2連アクリルキーホルダー【全6種】：おおきく振りかぶって」

「キャラファインアコーディオン：メダリスト」

「コミックス風メモ：寄生獣」

「ミギーの軍手」

「メタルフィギュアキーホルダー：オリゼー」

「湯呑み：寄生獣」

「描き下ろしアクリルスタンド」（全12種）

「ポストカードセットF【全10種】」

【グッズ購入特典「アフタヌーン40周年展『限定デザインショッパー』」】

本展グッズコーナーにて7,000円以上を購入するとプレゼントされる

展示内容は、「寄生獣」より本展用描き下ろしイラストを立体再現した「等身大ミギー」や、「ヨコハマ買い出し紀行」の「フォトスポット・カフェアルファ」、「なるたる」の「等身大ホシ丸」などが展開される。

【展示内容（イメージ）】

「寄生獣」より「等身大ミギー」：本展用描き下ろしイラストを立体再現

「ヨコハマ買い出し紀行」より「フォトスポット・カフェアルファ」

「なるたる」より「等身大ホシ丸」

「蟲師」より「小道具再現」

「天国大魔境」より「キル光線＆高原学園制服」

「無限の住人」より「武器屋（えものや）24時間」

（C）講談社 （C）芦奈野ひとし／講談社 （C）石川雅之／講談社 （C）石黒正数／講談社 （C）市川春子／講談社 （C）岩明均／講談社 （C）植芝理一／講談社 （C）うめざわしゅん／講談社 （C）漆原友紀／講談社 （C）OMOCAT・此糸縫／講談社 （C）木尾士目／講談社 （C）草水敏・恵三朗／講談社 （C）珈琲／講談社 （C）沙村広明／講談社 （C）園田健一／講談社 （C）髙橋ツトム／講談社 （C）高松美咲／講談社 （C）田丸浩史／講談社 （C）鶴田謙二／講談社 （C）つるまいかだ／講談社 （C）弐瓶勉／講談社 （C）ひぐちアサ／講談社 （C）藤島康介／講談社 （C）山口つばさ／講談社 （C）幸村誠／講談社 （C）ヨシダ。／講談社