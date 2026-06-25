indigo la Endが、9枚目のフルアルバム『満ちた紫』のアナログ盤を9月23日にリリース。あわせて、自身最大規模のワンマンライブ『蒼き花束 vol.4』を結成17周年、インディーズデビュー15周年となる2027年2月23日にKアリーナ横浜で開催する。

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同情報は、9thフルアルバムリリース当日の20時より行われたYouTubeでの生配信番組内にて発表されたもの。同配信では、アルバムにまつわるトークをメンバー4人が語っている。

同アルバムは、先行配信シングル「カグラ」、「ワールプール」、「陽炎」を含む全11曲収録のフルアルバム。バンドのキャリア16年分を詰め込んだ、シンプルでありオルタナティブな作品だ。indigo la Endの楽曲イメージにある『青』やその対極となる『赤』のイメージを持つ楽曲でもない、グラデーションとなる『紫』が楽曲全体の世界観を構成している。

なお今回発表されたワンマンライブのオフィシャル先行は7月5日23時59分まで、藍モバイル会員先行は6月28日23時59分まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）