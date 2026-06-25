地震でクラブ施設の壁や天井が一部崩落も…J2八戸が選手・スタッフや寮生の安全を確認
青森県のJ2クラブ・ヴァンラーレ八戸は25日、同日に青森県で震度6強を観測した地震について、トップチーム選手、チームスタッフ、フロント・アカデミースタッフ、寮生の安全が確認できたことを報告した。
クラブは「安全確認のため、本日は事務局を臨時休業といたします。また、フットサルアリーナ八戸につきましても臨時休館といたします」とも発表。リリースに掲載された写真では施設の壁や天井が一部崩れ落ちている様子があった。
八戸は「今後の状況により、休業・休館期間を延長する場合がございます。その際は改めてお知らせいたします。皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えている。
クラブは「安全確認のため、本日は事務局を臨時休業といたします。また、フットサルアリーナ八戸につきましても臨時休館といたします」とも発表。リリースに掲載された写真では施設の壁や天井が一部崩れ落ちている様子があった。
八戸は「今後の状況により、休業・休館期間を延長する場合がございます。その際は改めてお知らせいたします。皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えている。
ヴァンラーレ八戸事務局臨時休業 並びにフットサルアリーナ八戸休館のお知らせhttps://t.co/ydRAADiM1s pic.twitter.com/acorSPm3iV— ヴァンラーレ八戸【公式】 (@vanraure) June 25, 2026