岡山、来季は3選手が鹿児島にレンタル加入…MF嵯峨理久は完全移籍に切り替え「謙虚に貪欲に頑張ります」
ファジアーノ岡山は25日、GK川上康平(25)とMF吉尾虹樹(25)の鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍期間が来年6月30日まで延長されることを発表した。加えて、新たにFW高橋旺良(20)が同じ期間で鹿児島に育成型期限付き移籍する。
また、MF嵯峨理久(28)は鹿児島への期限付き移籍を完全移籍へと切り替えることが決定。嵯峨は岡山を通じて「岡山での生活を通して、自分自身大きく成長することができたと感じています。そして、その経験をこの半年間、鹿児島でも活かすことができました。間違いなく岡山に来て良かったと心から思っています。来シーズンからは鹿児島の選手としてプレーしますが、少しでも活躍している姿を見せられるよう謙虚に貪欲に頑張ります」などとコメントしている。
また、MF嵯峨理久(28)は鹿児島への期限付き移籍を完全移籍へと切り替えることが決定。嵯峨は岡山を通じて「岡山での生活を通して、自分自身大きく成長することができたと感じています。そして、その経験をこの半年間、鹿児島でも活かすことができました。間違いなく岡山に来て良かったと心から思っています。来シーズンからは鹿児島の選手としてプレーしますが、少しでも活躍している姿を見せられるよう謙虚に貪欲に頑張ります」などとコメントしている。