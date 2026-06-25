千葉GK若原智哉がダービーの相手・柏へ完全移籍「感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちに嘘偽りはありません」
ジェフユナイテッド千葉は25日、GK若原智哉(26)が柏レイソルへ完全移籍することを発表した。
若原は昨年に加入し、今季は10試合でゴールを守った。柏を通じて「1日でも早くチームに馴染み、チームの力になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします!」と意気込みを伝えている。
千葉を通じては以下のようにコメントした。
「ジェフに来てからの1年半は全部が全部上手くいく事ばかりではなかったですが、僕自身大きく成長することができました。ジェフに来た当初は怪我をしてしまい苦しい時間を過ごしましたが、そんな中チームメイトやスタッフ、メディカルチームそしてサポーターの皆さんに支えられシーズン終盤に復帰することが出来ました」
「そしてJ1昇格という目標をフクアリで達成出来たことはジェフに来て本当に良かったと心から思えた瞬間でした。これから先ずっと忘れることは無いと思います。素晴らしいGKチームにも恵まれ、日々切磋琢磨しあい、ひとつしかないポジションを取り合う関係なのにお互いを尊重し、アドバイスしあい、試合に出る出ない関係なくチームのために取り組む姿勢を身近で見て学ぶことができました」
「結果が中々出ないなかでも、毎試合ホームだと思わせてくれる様なサポーターの皆さんの応援は間違いなく僕の力になっていました。試合に出られない時でもスタジアムでゲーフラや僕のグッズを掲げてくれたり、町中で温かい声をかけてくれたファン、サポーターの皆さんには本当に救われました。家族もジェフのことが大好きで、息子はよく家や公園でジェフの応援歌を楽しそうに歌っていました」
「自分は新しいチャレンジをすることを決めましたが、ジェフで学んだことを活かしてこの決断が間違いで無かったと思えるくらい成長して活躍したいと思います。ここでは書ききれないくらいチームメイトやファン、サポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちに嘘偽りはありません。本当に1年半ありがとうございました」
若原は昨年に加入し、今季は10試合でゴールを守った。柏を通じて「1日でも早くチームに馴染み、チームの力になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします!」と意気込みを伝えている。
千葉を通じては以下のようにコメントした。
「ジェフに来てからの1年半は全部が全部上手くいく事ばかりではなかったですが、僕自身大きく成長することができました。ジェフに来た当初は怪我をしてしまい苦しい時間を過ごしましたが、そんな中チームメイトやスタッフ、メディカルチームそしてサポーターの皆さんに支えられシーズン終盤に復帰することが出来ました」
「結果が中々出ないなかでも、毎試合ホームだと思わせてくれる様なサポーターの皆さんの応援は間違いなく僕の力になっていました。試合に出られない時でもスタジアムでゲーフラや僕のグッズを掲げてくれたり、町中で温かい声をかけてくれたファン、サポーターの皆さんには本当に救われました。家族もジェフのことが大好きで、息子はよく家や公園でジェフの応援歌を楽しそうに歌っていました」
「自分は新しいチャレンジをすることを決めましたが、ジェフで学んだことを活かしてこの決断が間違いで無かったと思えるくらい成長して活躍したいと思います。ここでは書ききれないくらいチームメイトやファン、サポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちに嘘偽りはありません。本当に1年半ありがとうございました」