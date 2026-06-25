「柏に戻る選択肢もありましたが…」今季C大阪でプレーしたDF田中隼人、来季は徳島へ期限付き移籍
柏レイソルは25日、セレッソ大阪へ期限付き移籍しているDF田中隼人(22)が来季は徳島ヴォルティスへ期限付き移籍することを発表した。
田中は今季開幕節で一発退場処分を受けると、C大阪で6試合の出場にとどまった。C大阪を通じて「チームの力になれず悔しい気持ちです。短い期間ではありましたが、セレッソ大阪で経験したことを徳島で活かして頑張ります。半年間ありがとうございました!」とコメントしている。
また、柏を通じて「柏に戻る選択肢もありましたが、今のままでは活躍できないと思い、もっと力を付けるべきと考え決断しました。百年構想リーグに引き続き柏を離れますが、少しでも気にかけていただけると嬉しいです。行ってきます!」と伝えている。
田中は今季開幕節で一発退場処分を受けると、C大阪で6試合の出場にとどまった。C大阪を通じて「チームの力になれず悔しい気持ちです。短い期間ではありましたが、セレッソ大阪で経験したことを徳島で活かして頑張ります。半年間ありがとうございました!」とコメントしている。
また、柏を通じて「柏に戻る選択肢もありましたが、今のままでは活躍できないと思い、もっと力を付けるべきと考え決断しました。百年構想リーグに引き続き柏を離れますが、少しでも気にかけていただけると嬉しいです。行ってきます!」と伝えている。