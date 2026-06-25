川崎F神橋良汰が北九州へ期限付き移籍「今は悔しさしかありません」
川崎フロンターレは25日、DF神橋良汰(24)がギラヴァンツ北九州に期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までで川崎Fと対戦する公式戦には出場できない。
神橋は早稲田大から2025年に加入するも、今季の出場はなかった。クラブを通じて「今は悔しさしかありません。大卒の選手として即戦力でチームの力に全くなれなかったこと、百年構想リーグで一度もピッチに立てなかったことは、すべて自身の力不足です」と伝えた。
その上で来季に向けて「サポーターの方々からは常日頃、愛のある温かいお言葉をたくさん頂きました。そのたびに『この人のために闘わないといけないな』と心が燃えていました。川崎のバンディエラになりたいと本気で思っていましたが、選手としての成長、価値を証明すべく新たな挑戦をします。必ず成長して帰ってきます。引き続き、応援よろしくお願いします」とコメントした。
神橋は早稲田大から2025年に加入するも、今季の出場はなかった。クラブを通じて「今は悔しさしかありません。大卒の選手として即戦力でチームの力に全くなれなかったこと、百年構想リーグで一度もピッチに立てなかったことは、すべて自身の力不足です」と伝えた。
その上で来季に向けて「サポーターの方々からは常日頃、愛のある温かいお言葉をたくさん頂きました。そのたびに『この人のために闘わないといけないな』と心が燃えていました。川崎のバンディエラになりたいと本気で思っていましたが、選手としての成長、価値を証明すべく新たな挑戦をします。必ず成長して帰ってきます。引き続き、応援よろしくお願いします」とコメントした。