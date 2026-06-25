東京都写真美術館で開幕した「ソニーワールドフォトグラフィーアワード2026」受賞作品展

東京・恵比寿の東京都写真美術館（TOP MUSEUM）で、フォトコンテスト「ソニーワールドフォトグラフィーアワード2026」の受賞作品展が開催されている。世界200以上の国と地域から集まった43万点超の応募作から選出された約250点が、入場無料で展示されている。期間は7月20日（月・祝）まで。

関係者向けの内覧会で行われたギャラリートークでは、運営者やキュレーターから展示の意図について説明があった。その内容を交えて紹介する。

アワードを運営するCreo Arts Founder and CEOのScott Gray氏は「私たちの目的は、単に受賞者の名前を発表することではない。実際に作品を展示する場を提供することが、写真家のキャリアの次のステップにつながる」と述べた。

Creo Arts Founder and CEOのScott Gray氏（提供：ソニー株式会社）

キュレーターを務める審査委員長のMonica Allende氏が今回の展示で重視したのは「公平性」だという。会場では、学生部門の作品と、すでに実績のある写真家の作品が、あえて同じ壁・同じ目線で並べて展示されている。

ソニーワールドフォトグラフィーアワード2026 審査委員長 Monica Allende氏（提供：ソニー株式会社）

写真家の経歴や知名度による序列を排除し、鑑賞者が作品そのものの内容と向き合えるようにする意図があるという。

会場内のキャプションについて、Monica氏は「まずは写真をしっかりと見ることが前提。その上で、作家からの言葉を精査してキャプションを作り上げている」と説明した。展示全体は単純なカテゴリー順ではなく、「Absence（不在）」「Humans in the Stories（物語の中の人々）」「Conflicted Territories（対立する領域）」という3つのテーマを軸に構成されている。

今年の「フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀賞）」には、メキシコの先住民コミュニティで活動する女性リーダーたちを取材したプロジェクトが選ばれた。コミュニティ内のロールモデルの不在という課題を出発点に、女性たちの姿を記録した作品である。

特別功労賞を受賞したカラー写真のパイオニア、Joel Meyerowitz氏の展示エリアでは、キャリアの転機となった約3万kmに及ぶヨーロッパでのロードトリップの軌跡が紹介されている。

Monica氏によれば、Joel Meyerowitz氏の展示は「見た目（視覚的な印象）と事実の違い」という写真特有の性質や、背景情報によって見え方が変わる点を示す構成になっているという。スペインでジプシーの家族を撮影した作品なども含まれ、その後のキャリアの原点を辿る内容となっている。

入場無料での公開という形をとりながらも、世界レベルのコンテストの受賞作と、写真史に名を残す作家の作品を同じ会場で見られる機会は多くない。会期中に足を運んでみてはいかがだろうか。

展覧会名

ソニーワールドフォトグラフィーアワード2026 受賞作品展



開催期間

6月20日（土）～7月20日（月・祝）



開催時間

10時00分～18時00分（入館は閉館時間の30分前まで）

※木曜日・金曜日は20時00分まで



入場料

無料



会場

東京都写真美術館（TOP MUSEUM）