【BTS×OREO】Vのチャレンジ失敗にジョングク大笑い、ジンの“セルフ”スローモーションも「かわいすぎる」と話題

【動画】チャレンジ失敗続出？BTS×OREO新動画、他【写真】紫色のOREOを手に多彩なポーズを見せるソロショット

BTS×OREO（オレオ）の新動画がSNSで公開された。

■BTS×OREO、新動画が公開！

公開された映像では、メンバーが様々な方法でオレオをミルクに浸すチャレンジに挑戦。J-HOPE（ジェイホープ）、JIMIN（ジミン）、SUGA（シュガ）が同時にグラスへ入れたり、JUNG KOOK（ジョングク）は、V（ヴィ）の持つグラスにダンクシュートのように投げ入れたりと、ユニークな試みが続く。

さらに、JINはスローモーションのような動きでオレオを浸し、自ら効果音を付けるお茶目な姿を披露。SUGAはお箸で器用に浸し、J-HOPEはホットクをグラスへダイブさせる。

一方で、JIMINは投げ入れ失敗。RM（アールエム）は目隠しチャレンジの空振りなど、失敗シーンも続出。Vはコテに乗せたオレオをひっくり返してグラスに入れようとするも、そのまま落としてしまい、JUNG KOOKと大笑いした。

それぞれの個性が光る動画に、ファンからは「かわいすぎる」というコメントが続々寄せられている。

BTSとコラボしたOREOの「ホットク（黒糖パンケーキ）味」は、世界で順次リリース。日本での発売は8月3日と発表されている。

■BTSが“七者七様”のリアクションやポーズを披露

この他にも、七者七様のリアクションを見せる動画や、紫色のOREOを手に多彩なポーズを見せるソロショットも公開されている。