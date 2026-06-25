乃木坂46金川紗耶の眩しい笑顔と驚異のスタイル！オレンジビキニや黒ランジェリーショットなど写真集先行カット＆封入特典カットまとめ

【写真】乃木坂46金川紗耶の写真集の封入特典ポストカードに起用された白い水着姿のショット

乃木坂46の金川紗耶の記念すべき1st写真集『好きのグラデーション』公式Xが更新。ファン待望の封入特典ポストカードの絵柄が次々と解禁され、大きな話題を呼んでいる。発売日の6月30日まで1週間を切り、カウントダウンが加速する中、封入特典のポストカードの絵柄が第4弾まで公開。その注目の特典カットとともに、これまでに公開された先行カットの数々を合わせて紹介。

■封入特典ポストカード ビキニ姿＆ランジェリー姿の第1弾から第4弾まで解禁

本写真集には、特製のポストカードがランダムで封入される仕様。この特典ポストカードの絵柄が公開された。

第1弾は、白いビキニ姿で仰向けに寝転がり、アンニュイな表情を見せている。

第2弾は、ベッドの上でのリラックスした表情を浮かべている。黒い衣装が大人っぽい印象に。

第3弾は、先行カットでも公開されたオレンジ色のビキニ姿のショット。

第4弾は、反響が大きかった海外初のサウナで撮影された笑顔のショット。

■先行カット第1弾 クロアチアのドゥブロブニクで見せる金川紗耶の素の姿

写真集は、クロアチアのドゥブロブニクで撮影された。先行カット第1弾として4月27日に公開されたのは、作られた美しさではなく、ありのままの素の金川を感じることのできる3枚の写真だ。

道端で猫に出会い、しゃがんで笑顔を見せている爽やかな一コマ、海が見える場所で風を受けながら空を仰ぐ開放的な瞬間、そして顔ほどの大きさのタコバーガーを持ち、ハジける笑顔を見せるチャーミングな姿などを公開。

■先行カット第2弾 スタイルの良さが際立つオレンジ色の水着姿

さらに、5月2日に公開されたのは、淡いオレンジ色のビキニ姿。ビーチでチェアの上に寝そべり、その異次元級のプロポーションを完璧なアングルで捉えた1枚。口元に微かな笑みを浮かべてカメラを見つめる眼差しからは大人っぽさが漂っている。

■先行カット第3弾 大人っぽい雰囲気でチョコレートを嗜む

5月11日に公開されたのは、大人なムード漂う部屋着でチョコレートを嗜む美しい横顔が印象的な1枚。プライベートな空間をのぞき見しているかのようなリラックス感と計算された無防備さが色気さえも感じさせる極上のショットだ。

■先行カット第4弾 カヌーに乗ってアクティブな姿を見せる

先行カット第4弾は、カヌーを楽しんでいる様子。ドゥブロブニクの街並みに囲まれた海でカヌーに挑戦した金川のアクティブな姿を見ることができる。

■先行カット第5弾 大人な色気がただよう黒のランジェリー姿

続いて公開された第5弾は、黒のランジェリーショット。先行カットとして初めて公開されたランジェリー姿は、プロポーションの良さと大人な魅力が溢れる仕上がりとなった。

■先行カット第6弾 ピンクの水着姿で海外初のサウナを体験

さらに6月8日に公開された先行カットは、海外初のサウナを体験している貴重なショット。ピンクの水着姿で、寝そべりながら、熱さに耐えて大粒の汗をかく姿は、SNSでも大きな反響があった。

■先行カット第7弾 フルーツを手に持ったパステルグリーンのランジェリー姿

6月13日に公開したカットは、パステルグリーンのランジェリー姿の金川が手にフルーツを持ってしゃがみ込む印象的なショット。「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です」と金川自身が語ったように、ただ艶やかなだけではなく、ピュアなエッセンスもちりばめられた優しい雰囲気で満ちている。

■先行カット第8弾 “彼女感”たっぷりの笑顔あふれるカット

続く6月18日に公開された第8弾は、レンガ造りの小道でのショット。ヘルシーなデニムコーデで登場した金川は、美しいウエストラインが覗くノースリーブトップスを合わせたスタイルを披露。まるで観る者の手をひいて小走りしているかのような臨場感に溢れている。圧倒的な“彼女感”ある1枚は、弾けるような金川の笑顔に癒される、至高の瞬間が切り取られている。