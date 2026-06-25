衆議院の憲法審査会では25日、参議院選挙での1票の格差を是正するため選挙区が複数の県にまたがる「合区」について、各党が意見表明を行いました。

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自民党は「候補者を出していない県で投票率の低下や無効票の増加と いった弊害があらわれている」有権者の人数だけを基準とするなら「理論上、離れた地域の県と合区する“飛び地合区”ということが考えられるが、それは地域の民意が反映された選挙区と言えるのか」などと課題を指摘しました。

そのうえで、現在の制度が憲法の「投票価値の平等」を重視する中で導入されている一方、地域の民意を反映する仕組みが憲法上十分に位置づけられていないとしました。

そして、「参議院選挙については、憲法に明記された広域的な自治体から少なくとも1人の議員を選ぶということを規定することにより合区を解消」すべきと主張しました。

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与党・日本維新の会も比例代表と、全国を11のエリアに分けて議員を選出する“ブロック制”を組みあわせることで合区を解消すべきと訴えました。

またその際には参議院議員の定数を約1割削減すべきとしています。

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国民民主党は「今こそ正面から憲法改正による 合区制度の解消を図るべき」と訴えました。参政党も合区解消に賛成の立場を表明しました。

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一方、中道改革連合は合区解消には慎重な姿勢です。「まずは参議院の選挙制度についてどのような制度が望ましいのか」を議論した上で憲法改正が必要かどうかを検討すべきと主張しました。

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チームみらいも「地方の声と一票の価値の平等、私どもはこのどちらか一方を切り捨てる議論にしてはならず、その両方に同時に配慮する制度の在り方を探っていくべきではないか」として合区をめぐる議論は慎重に進めるべきとしています。

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共産党は一票の格差解消に向け「都道府県を参議院選挙の選挙区の単位とすることをやめ、比例代表を中心とした制度への抜本的な改革」を行うべきと強調しました。

共産党は憲法改正そのものに反対していて、あくまで法律の改正で対応すべきと主張した形です。