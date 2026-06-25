◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージA組第3節 南アフリカ1-0韓国(日本時間25日、エスタディオ・モンテレイ)

グループステージA組の第3節が日本時間25日に行われ、南アフリカが韓国に1-0で勝利。A組2位で決勝トーナメント進出を決めました。

両者無得点でむかえた後半18分、南アフリカは左サイドからのパスを中央で受けたFWタペロ・マセコ選手が左足のシュートを決めて先制。この1点を最後まで守り切り、今大会初勝利となりました。

大会前のFIFAランキングが60位だった南アフリカはグループステージ初戦で開催国メキシコに0-2で敗れますが、第2節のチェコ戦は1-1と引き分けていました。

勝ち点1の組4位で第3節に向かっていた南アフリカは大会前のFIFAランキング25位と格上の韓国を撃破。南アフリカが組最下位から2位に浮上し、逆転で初めての決勝トーナメント進出を決めました。

A組はメキシコが3連勝で首位突破。南アフリカが2位で続き、3位の韓国はグループステージ突破の行方が他の組の結果次第となります。チェコが4位に沈み、ここで敗退が決まりました。南アフリカはB組2位のカナダとトーナメント1回戦で激突します。