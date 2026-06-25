◇インターリーグ ドジャース4-3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「4番・遊撃」で先発出場。0-0の2回先頭打者第1打席で、相手先発ライアンから、一時先制となる9号ソロを左中間へ放り込んだ。これが自身メジャー13年目の300本塁打。節目の記録を達成した背番号50はベンチに戻るとナインからの祝福を受け、「（300本塁打は）特別なことだと思う。自分が年を取り、長くこの世界にいるから（達成できて）当然のことかもしれない。でもここまで順調にやってこれた」と声を弾ませた。

右腕が投じた94．7マイル（約152.4キロ）の直球を打球速度101マイル（約162.5キロ）、399フィート（121.6メートル）、打球角度28度の放物線で運んだ。

18年には首位打者（レッドソックス）を獲得しMVPを受賞。球宴には8度も選出された大谷翔平と並ぶドジャースの「顔」だ。打撃については「今は自信がある。この調子を維持したい」と声を弾ませ、この日先発して勝利投手（8勝目）になった大谷についても言及。「彼が本気になると手を付けられなくなる。そうなると、私たちはただ（登板中は）後ろで彼のショーを見守るだけ」と心強い同僚のことを絶賛していた。

ベッツは今季ここまで打率.230で21打点、9本塁打の成績を残している。