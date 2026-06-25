現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」において、日本代表の全試合を完全実況生中継している文化放送では、日本代表がグループステージを突破し、6月30日（火）に決勝トーナメント1回戦が組まれた際の中継の解説として、元日本代表ゴールキーパー・権田修一の出演が決定した。

グループステージ第2戦・チュニジア戦の快勝に日本中の興奮が冷めやらぬ中、いよいよ明日6月26日（金）、決勝トーナメント進出への重要な鍵を握る第3戦・スウェーデン戦を迎える。

今大会の中継で「最高の景色を。ラジオでともに」を掲げる同局では、大一番となるこの第3戦を前に、日本代表がグループステージを突破し、6月30日（火）に決勝トーナメント1回戦が組まれた際の中継の解説に、元日本代表ゴールキーパーで、前回大会ベスト16進出の立役者、権田修一の起用を決定。

権田は前回22年のカタール大会で、日本の守護神としてグループリーグ初戦から4試合すべてでフル出場。2-1で逆転勝利したドイツ戦では驚異の“4連続セーブ”でチームを救い、MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）にも選出された。前回大会ではドイツやスペインを破り、グループを1位通過したものの、惜しくも「ベスト8」の壁に阻まれた日本代表。本中継では、決勝トーナメントで白星を挙げることの難しさや、現在の森保ジャパンの強さについて、チームを牽引した守護神・権田ならではの視点で鋭く分析する。実況は文化放送・高橋将市アナウンサーが担当する。

■明日6月26日（金）午前7時40分からは第3戦・スウェーデン戦を完全実況生中継！

日本代表に立ちはだかる欧州の強豪スウェーデン。勝負の行方を左右するこの運命の一戦を、文化放送では、明日午前7時40分から完全実況生中継でお届けする。

解説には、1998年フランス大会にフォワードとして出場した元日本代表・城彰二を迎え、大舞台を知るストライカーとしての独自の視点と、熱いエールを交えた言葉で、次なるステージへの扉を開く日本代表の激闘をお届けする。実況は、確かな描写力で試合を盛り上げる、文化放送・長谷川太アナウンサーが担当。明日のスウェーデン戦、そしてその先へ続く激闘を、ぜひ文化放送の熱き実況生中継で楽しんで。

